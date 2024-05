El video de una argentina que pagó una habitación con ‘vista al mar’ en Italia por medio de la plataforma Airbnb, se volvió viral en redes sociales, pues resultó ser una estafa, ya que no hubo playa, brisa y mar.

Se trata de Clarisa Murgia, que por medio de su TikTok registró su llegada al inmueble, donde aparentemente se aprecia un espectacular paisaje; sin embargo, en el momento que decidió acercarse al balcón se percató de que era un cuadro pintado en la pared frente al hotel donde se hospedaría.

La viajera habría pagado anticipadamente el alquiler del cuarto para poder disfrutar tranquilamente de sus vacaciones, pero se llevó la sorpresa de su vida al no tener una verdadera vista al mar.

“Nunca nadie me engañó de esta manera”, dijo la mujer en el video titulado: “expectativa versus realidad”, un clip que ya superó los 3 millones de visitas en la red social.

Acá, el curioso momento que vivió:

Los comentarios en el video expresaron lo jocoso del momento, pues los usuarios no pudieron ocultar su risa: “Por un momento me lo creí”, “al principio me lo había creído y todo, ja, ja, ja”, “nunca me he reído tanto”, “no mentía, ya que sí tenía una ‘vista al mar’”.

No es la primera vez que se presenta un caso de engaño en la plataforma de alojamientos, ya que se ha vuelto recurrente el reporte negativo de los usuarios sobre su experiencia, teniendo en cuenta que el lugar está sucio, mal ubicado o tiene mal olor, por lo que al final deben optar por conseguir un nuevo lugar para hospedarse.

