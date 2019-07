De acuerdo con el medio El Pregonar, el cruel hecho ocurrió en una de las vías del departamento del Huila.

En las imágenes, el motociclista dice que ya le había dicho al conductor de la camioneta que el perro llevaba un tiempo detrás de ellos, pero no les importó.

Ante este hecho, el hombre acelera y alcanza a los dueños del carro, que se detienen por unos segundos.

“Esto no se le hace a una mascota. Si usted no lo quiere, no lo puede abandonar así. Si usted lo quiere dejar, llévelo a un sitio donde sí lo quieran”, le reclamó el motociclista a la conductora.

En ese momento, el perro llega luego de correr varios metros tratando de alcanzar a sus dueños.

La conductora acelera unos metros y se detiene a un costado de la carretera. En ese instante, se baja un señor y abre el baúl del vehículo para que el canino se suba.

Finalmente, una señora que iba en el misma camioneta alza al perro y lo ingresa al automóvil.

El video se volvió viral y cientos de internautas hicieron un llamado para que las autoridades identifiquen a la familia y rescaten al animal.