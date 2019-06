Para el montaje, los actores tomaron una escena de la cinta ‘Solo un sueño’, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y le cambiaron el diálogo.

Allí, los supuestos Rose y Jack aparecen peleando no solo por la tabla que le salvó la vida a ella, sino también porque a él le gusta la changua y escuchar al reguetonero Bad Bunny.

“Tu viste la tabla, no había nada que pensar, no me creas tan güe#%&, ¡los dos cabíamos en cucharita!”, le dice Jack a Rose, quien empieza a reír a carcajadas.

Después de algunos segundos burlándose, Rose comenta lo siguiente:

“Ay, Jack, realmente sí que eres muy mar!%@. ¿Por qué compartiría mi tabla en cucharita con un tipo que es la definición de un polvo de gallo? No, que chimba, entonces debía conformarme con un mal polvo de por vida”.

En esa parodia, Rose también le echa en cara a Jack que, dentro del Titanic, había “un gran buffet”, pero él solo quería tomar changua.

“Con la changua no te metas, Rose; es una p#$@ delicia, ¡un plato nacional!”, le responde él.

Cientos de internautas reaccionaron al montaje de estos actores, identificados en grupo como Mivozavos, y manifestaron que era “lo máximo”.

Estas son las graciosas imágenes: