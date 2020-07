Fueron muchas las personas que manifestaron que ‘corrieron’ a Twitter para verificar si a los demás también les estaba fallando WhatsApp, pues en su opinión, esa red social es “la vieja confiable”.

Otros indicaron que, antes de comprobar si la aplicación estaba fallando, reiniciaron el módem de internet y apagaron su celular en un intento de que WhatsApp les volviera a funcionar.

Varios de los que hicieron lo anterior manifestaron que quedaron como “payasos”.

A continuación puede ver algunos memes que circulan por esa caída:

Yo desconectándome del wifi e intentando usar WhatsApp con mis datos mientras yo no tengo saldo en datos… pic.twitter.com/ZE0ZtvgSL3

El que reinició el celular 3 veces porque no funcionaba WhatsApp: pic.twitter.com/PhLwT16C2P

TÓXICAS BE LIKE: pic.twitter.com/0AaxhJDI1A

Tranquil@, no estás sol@: #Whatsapp se ha caído a nivel mundial pic.twitter.com/DAbjr9Ta9T

WhatsApp no está funcionando y el cliente no me puede contactar. pic.twitter.com/aw0Br0Hxxi

— juanchulas (@juanchulas) July 14, 2020