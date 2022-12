En redes sociales circula el video de un motociclista que casi provoca un accidente al conducir a 185 km/h. Por supuesto un acto que los internautas han criticado.

Sebastián Herrera 531, como aparece en su página de Facebook, es un joven deportista que comparte con sus seguidores su pasión por las motos. Sin embargo, un error en el tablero de su vehículo casi provoca una colisión con otro motorizado que transitaba por la carretera.

“Resulta que en esta recta yo tengo la referencia de frenar en este punto, ahí donde ven la señal de tránsito. En esta moto vía a 185 km / h, ahí decido frenar fuerte porque es mi punto de referencia y lo que pasa es que el ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) de la moto se activa y me hace perder potencia de frenado. El ABS lo que hace es soltar presión de frenado para que la rueda no deslice, no sé por qué se venía deslizando, creo que fue un error de la computadora”, narró el motociclista.