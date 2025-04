El 23 de abril de 2005, Jawed Karim subió un video de 18 segundos titulado ‘Me at the Zoo’, grabado en el zoológico de San Diego, California, y en el que se muestra al joven frente a unos elefantes.

(Vea también: A periodista en Turquía la cogió terremoto en vivo y no supo qué hacer; reacción angustia)

En el clip, Jawed —como llamó su canal de YouTube— comentó de manera casual: “Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir”.

Acá, el primer video de YouTube:

Sin edición, sin música, con una calidad modesta y un estilo espontáneo, este video no solo fue el primero en la plataforma, sino que sentó las bases para la cultura de los ‘vlogs’ y el contenido creado por usuarios.

Hoy, ‘Me at the Zoo’ acumula más de 356 millones de visualizaciones y sigue siendo un símbolo del nacimiento de YouTube, una plataforma que transformó la forma en que se consume y se comparte contenido audiovisual.

El video, aunque simple, encapsula la esencia de lo que YouTube representaría: un espacio donde cualquiera podía compartir momentos de su vida con el mundo. Grabado en formato vertical y con una cámara de baja resolución, ‘Me at the Zoo’ es un testimonio de la espontaneidad que caracterizó los inicios de la plataforma.

En los comentarios del video, usuarios de todo el mundo dejaron mensajes como “aquí empezó todo” o “feliz 20 cumpleaños, YouTube”, reflejando su estatus como un hito cultural.

¿Cómo nació YouTube?

La plataforma fue creada en febrero de 2005 por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley, tres exempleados de PayPal que se conocieron en 1999. La idea surgió de una necesidad práctica: compartir videos fácilmente.

Según Chen y Hurley, todo comenzó luego de una fiesta en San Francisco, cuando intentaron enviar un video a sus amigos por correo electrónico y se encontraron con problemas debido al tamaño del archivo. No existía una plataforma sencilla para compartir videos en línea, a diferencia de Flickr para fotos.

Por su parte, Karim ha asegurado que la inspiración vino de su interés en crear un sitio para subir videos relacionados con subastas en línea, aunque pronto pivotaron hacia una plataforma de videos general.

El 14 de febrero de 2005, registraron el dominio youtube.com y comenzaron a trabajar desde un modesto espacio sobre una pizzería en San Mateo, California. Su objetivo era claro: permitir que cualquier persona pudiera subir, ver y compartir videos sin necesidad de conocimientos técnicos o programas complejos.

En apenas dos meses, el 23 de abril, Karim subió ‘Me at the Zoo’, dando el pistoletazo de salida. Sin embargo, Karim tuvo una participación más limitada, actuando como asesor técnico, ya que no confiaba plenamente en el potencial de la plataforma.

Esta decisión marcó su destino cuando, en octubre de 2006, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares en acciones, dejando a Karim con menos acciones que Chen y Hurley, quienes fueron los principales accionistas.

Cómo ha sido el crecimiento de YouTube

Desde su lanzamiento, YouTube experimentó un crecimiento gigantesco. Para diciembre de 2005, la plataforma registraba 50 millones de visitas diarias, y para mayo de 2006, alcanzaba los 2.000 millones.

En agosto de 2006, ya estaba entre los 20 sitios más visitados en Estados Unidos, con 7.000 millones de visualizaciones diarias. La adquisición por parte de Google en octubre de 2006 proporcionó los recursos para escalar su infraestructura y profesionalizar la plataforma.

Hoy, YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo, solo por detrás de Google, con más de 2.700 millones de usuarios activos mensuales. Cada minuto, se suben 500 horas de video, y la plataforma está disponible en 100 países y 80 idiomas. Desde tutoriales educativos hasta transmisiones en vivo, YouTube ha democratizado el acceso al contenido, dando voz a creadores de todo el mundo.

Lee También

¿Cuánto vale YouTube hoy?

Estimar el valor actual de YouTube es complejo, ya que es una subsidiaria de Google (Alphabet Inc.) y no cotiza de forma independiente. Sin embargo, en 2024, YouTube obtuvo ingresos por más de 50.000 millones de dólares, principalmente por publicidad y suscripciones como YouTube Premium.

Analistas sugieren que, si YouTube fuera una empresa independiente, su valoración podría superar los 400.000 millones de dólares, considerando su base de usuarios, ingresos y su rol como pilar del ecosistema digital de Google.

En 2006, Google pagó 1.650 millones por una plataforma con 67 empleados; hoy, YouTube es una máquina de ingresos y una fuerza cultural global.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.