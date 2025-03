YouTube libra una pelea contra los famosos ‘Ad block’, las extensiones para bloquear anuncios mientras ven videos, que millones de personas emplean para disfrutar de los videos de la plataforma. La aplicación de Google pretende que esta práctica sea eliminada y que los usuarios solo tengan las opciones de ver los videos con las propagandas o pagar la suscripción de YouTube.

Como parte de una serie de cambios que serán implementados durante el correr de este año, YouTube está probando una nueva función para utilizar su versión ‘premium’ sin tener que pagar y que tiene a la expectativa a sus usuarios. En su página de soporte informan de una opción para que los usuarios con YouTube Premium compartan videos sin anuncios a sus contactos de WhatsApp.

Ver YouTube sin anuncios y sin pagar: cómo se hace sin aplicaciones externas

Según YouTube, esta es una opción para que otros usuarios prueben la experiencia del ‘premium’ antes de pagarlo y, finalmente, se decidan a suscribirse. Dicha función consiste en que una persona con la suscripción puede compartir 10 videos sin anuncios al mes.

(Vea también: Aplicación (poco conocida) para ver televisión gratis; también hay series y películas)

La condición es que cada video puede ser visto por 10 usuarios. Cuando pasa este límite, el video se volverá a reproducir con anuncios. Si una persona con YouTube Premium lo abre, su visualización no contará dentro de las 10 permitidas. Para hacerlo, debe seguir estos pasos.

Inicie sesión en la cuenta de YouTube que tiene la suscripción pagada activa.

Busque el video que quiera mostrarle a sus amigos sin anuncios y vaya a la opción de ‘Compartir’.

Haga clic en la opción de ‘Compartir sin anuncios’.

Copie el enlace y ya lo puede enviar a sus contactos de WhatsApp. Cabe resaltar que los usuarios lo podrán ver solo si tienen iniciada una sesión en YouTube.

No obstante, no todos los videos podrán ser compartidos por los usuarios de YouTube Premium a otros. El contenido de YouTube Music no ofrece esta opción, los Shorts, ni las transmisiones en directo, las películas y series que hay en la plataforma tampoco permiten visualizar sin contenido patrocinado.

A su vez, el enlace creado para ver el video sin anuncios estará disponible por 30 días. Una vez se cumpla este plazo, se podrá seguir viendo, pero ya con los anuncios.

Por el momento, las pruebas de esta función se llevan a cabo en Argentina, Brasil, Canadá, México, Reino Unido y Turquía por tiempo limitado. El propósito es expandir esta herramienta en todo el mundo, incluyendo Colombia.

¿Qué cambios hizo YouTube?

Desde el 12 de mayo del presente año, YouTube implementará una serie de cambios en la forma de presentar sus anuncios al público. También brindará una mejora en los ingresos para los creadores de contenido.

Los ‘youtubers’ recibirán información sobre las pausas publicitarias que hacen y van a poder reubicarlos para que no sean molestos. Tendrán la potestad de elegir el momento en el que quieran que aparezca el comercial y se podrá hacer desde el YouTube Studio.

(Lea también: Aparece plataforma de ‘streaming’ gratuita: hay competencia para Netflix, Amazon, YouTube)

Por otra parte, YouTube identificará los momentos ideales de cada video para poner el anuncio sin interrumpirlo de forma brusca. A su vez, habrá una reducción en la frecuencia en la que aparecen estos anuncios durante la mitad del video.

¿Cuánto vale la suscripción a YouTube Premium?

YouTube Premium ofrece dos planes para los usuarios que quieran empezar a pagar el servicio para ver videos sin anuncios.

YouTube Premium individual: esta suscripción es para una sola cuenta de Google y tiene un precio de 27.000 pesos al mes .

esta suscripción es para una sola cuenta de Google y tiene un . YouTube Premium plan familiar: con esta opción, un total de seis personas pueden disfrutar de la suscripción por 41.900 pesos. Es decir, que a cada una de las personas le saldría mensualmente por 6.983 pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.