Rufina Ibarra y Juan Portillo decidieron oficializar su unión luego de 7 años de relación amorosa, y aunque no contaban con suficientes recursos económicos, recibieron todo lo que necesitaban a través de los regalos de sus vecinos y de autoridades locales, según relató Ibarra a la radio AM 1020.

“Me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta”, comentó la novia.