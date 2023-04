Un hombre paraguayo vive momentos de preocupación y les pide ayuda a las autoridades colombianas para encontrar a su hijo, Álex Salinas, quien viajó en compañía de su madre a Colombia durante las vacaciones de Semana Santa, pero hace 10 días no sabe nada de él.

(Ver también: Novedad en caso de fiscal paraguayo asesinado en Colombia: habrían pagado $ 1.500 millones)

Esa es la historia de Marcos Salinas, padre de Álex, quien firmó un permiso para que su hijo pudiera salir del país junto a su madre, Nadia Asfaduroff, pero al parecer los planes no eran solamente viajar por unos días sino instalarse en el país.

Salinas se enteró de la situación gracias a un mensaje que recibió por parte de Asfaduroff, en el que le escribió: “Recibo por WhatsApp un mensaje de la mamá indicándome que ya no vuelve a Paraguay, que se queda con una persona que conoció por redes sociales en Colombia”, explicó Marcos en diálogo con RCN.

“Yo no sé en la casa de quién se encuentra o con quién, lo único que sé es que está en Colombia, en Cali. El sábado y el domingo me envió fotos, pero yo no sé en qué hotel se quedaron, ni cómo se fueron, lo único que yo se es que están en Colombia”, agregó el ciudadano paraguayo.

Lo último que supo sobre su hijo es que estuvo de visita en el Zoológico de Cali, pero desde entonces no ha recibido más información sobre su hijo.

Lee También

En cuanto a cómo salió del país, Salinas contó: “El permiso lo hice en un juzgado de paz en la ciudad donde vive él, nos acercamos ambos y firmamos a mutuo acuerdo que el viaje era netamente por vacaciones de Semana Santa y que debería volver porque tenía que ir a la escuela. También tenía que volver por el tema de su tratamiento que está llevando con la psicóloga especial”.

Álex fue diagnosticado con autismo, por lo que debe seguir con un tratamiento de manera estricta.

Cuando comenzó a investigar más sobre la situación de la mamá de su hijo, Salinas aseguró que en su trabajo ya sabían que se iban a mudar, ya que su exmujer había renunciado unas semanas atrás.

“Me acerqué al trabajo de ella para averiguar si es cierto que ya no estaba más trabajando y me indicaron que sí, que efectivamente había renunciado el mes pasado. También le consulté a la escuela y pregunté si habían indicado algo o si le habían sacado un certificado para trasladarlo a otro lugar y me indicaron que no sabían nada de él y se sorprendieron”, indicó al canal.

(Le puede interesar: Implicados en crimen de fiscal paraguayo en Cartagena hacían brujería; hallazgo es clave)

Ya pasaron más de 10 días desde la última vez que supo algo de su hijo, por lo que les pide ayuda a las autoridades colombianas para poder encontrarlo.