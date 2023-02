La pareja iba a comprar una botella de alcohol para celebrar una ocasión en particular, pero lo que no tenían planeado era que iba ocurrir ese desagradable accidente.

La grabación fue registrada por una persona que se encontraba en el supermercado y mostró el momento en que un grupo de personas que llevaban ropa corta, como si fueran de paseo, sostenían la estantería que estaba a punto de caerse.

Las cuatro personas tenían con fuerza la repisa, también cogían el ‘trago’ que estaba mal puesto y a la nada de desplomarse.

Sin embargo, en el suelo estaba regado el alcohol color marrón de las botellas tanto verdes como transparentes que se rompieron y unas cajas del mismo, alrededor del líquido que se espacia por el piso.

En el video se puede ver que se cayeron casi 12 botellas de alcohol y terminaron rotas. Al parecer, la pareja fue a la caja del supermercado y solo les cobraron una botella, la que finalmente llevaron.

El video compartido por @aniitaa027 en TikTok, se viralizo y suma más de 179.000 reacciones, aunque los usuarios no desaprovecharon para comentar.

“A mí me pasó que tomé un Gerber y se empezaron a caer, peor no fue culpa mía y me los cobraron”, “a mí se me cayó un frasco de sazonador y aun cuando me ofrecí a pagarlo me hicieron caras y claro que sí me lo cobraron”, “me trae recuerdos cuando se me cayeron la fila de huevos en el super”, fueron algunos de los comentarios en la plataforma.