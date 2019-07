Un video que circula en redes muestra que ambas ladronas pusieron a la vendedora contra las puertas del establecimiento, y empezaron a darle puños y patadas. El ataque fue tan violento, que hasta rompieron el vidrio de las puertas.

El hecho, que se registró en la tarde de este martes, fue reportado a las autoridades, que llegaron pocos minutos después al lugar. La víctima, de quien no se reveló la identidad, fue trasladada a un hospital. Allí se determinó que su vida no corría peligro, informó Metro.

De acuerdo con el medio, las delincuentes lograron escapar, por lo que la policía ya inició una investigación para dar con su paradero.

A continuación puede ver la salvaje golpiza:

I witnessed this today in Croydon, these kids are just running wild. I’d be gutted if my mum came home from work saying this happened to her 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/6gzzHcqPBZ

— F R E E Z X H 🍧🍨 (@UncleFreeze) July 23, 2019