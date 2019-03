El video del hecho, registrado en Nueva Jersey (EE. UU.), muestra que el conductor le cerró la puerta al bandido justo cuando este intentó subir.

“¿Me vas a hacer esto? ¿De verdad? Habríamos podido hacer dinero juntos”, le gritó el ladrón mientras el chofer arrancaba.

De acuerdo con el diario Staten Island Advance, las autoridades ya están investigando el caso.

Estas son las imágenes:

Everybody want to be rich but don’t nobody want to help you get it lol pic.twitter.com/r1dGCto3oP

— Darius DK from IG (@Darius_DK) March 19, 2019