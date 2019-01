En entrevista al portal The Action Network, Alati contó que alquilaron con Young una habitación en Las Vegas en diciembre pasado, sellaron el baño para que no entrara luz e instalaron cámaras infrarrojas para grabar la hazaña.

Según relató Alati al mismo medio, al tercer día de estar en el baño, empezó a tener alucinaciones como ver diferentes colores y formas, burbujas blancas, ventanas con luz e incluso un tren.

“Solo tuve que convencerme de que no era real. Las alucinaciones no cesaron, pero me limité a dejar el miedo a un lado“, añadió en la entrevista.

Aseguró que la práctica del yoga y la meditación le ayudaron a soportar los 20 días. “Sabía cómo entrenar mis pensamientos para ser positivo cuando lo necesitaba, lo que me ayudó a tener éxito”, comentó Alati.

El sujeto indicó que siguió una rutina estricta y que hacia ejercicio todos los días.

“Era bastante creativo. Hice planchas anaeróbicas, abdominales y flexiones. Incluso hice flexiones con inclinación sobre la bañera”, contó Atali.

Al salir del baño, el Atali tuvo que usar gafas de sol por un tiempo para protegerse los ojos, porque ya estaban habituados a la oscuridad, indicó el portal estadounidense.