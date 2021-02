Primero, ‘Juanpis’ parodió la pomposa llegada de las vacunas al país junto al actor Julián Román. Ahora el turno fue para la repartición de las mismas.

Primero se subió a un carro de bomberos, con papayera a bordo, repartiendo trago a un médico y siempre sin tapabocas. Luego llegó al lugar donde iba a aplicarla, pero tuvo que volver a entrar para quedar en la foto, como efectivamente sucedió en Sucre.

Cuando iba a dar su discurso, en el que dijo que “se vacunaría la canasta familiar”, volvieron a interrumpirlo porque había que esperar al gobernador, que llegaría en 4 horas. Esto en alusión a la misma situación que se vivió en el Valle.

Cuando por fin iba a comenzar a vacunar, la primera persona que iba a recibir su dosis le reclamó primero porque no le habían pagado, algo que también fue real. “Antes agradezca que la vamos a vacunar”, le susurró él.

Sin embargo, en ese momento llega el cirujano plástico de ‘Juanpis’, le quita el turno a la señora y ella se va sin su vacuna. Otro caso que también sucedió. “Íbamos a vacunar a una viejita ahí pero vale huevo”, comentó él.

Al final combinó imágenes de su parodia con otras reales, y acompañó el video con más críticas:

“I’m the fucking ‘savior’ (Salvador) del pueblo. Algo así como un lord que lleva, a su people, más o menos 50,000 vacunas semanales. Díganme tacaño o what ever, pero my Minister me confirmó que el 10% se perderán y por algún daño no podrán ser usadas, (o bueno no serán usadas por ustedes porque yo sí que les daré un buen uso) así que vale gaver que me critiquen, yo le estoy cumpliendo al Country que me vió nacer”.