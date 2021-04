La fotografía, que fue tomada por el padre de Zoe en 2005 mientras pasaban por un incendio, es uno de los memes más populares y usados en las diferentes redes sociales, donde fue nombrada como la ‘niña desastre’.

El rotativo español, igualmente, señaló que la universitaria recibió la propuesta de vender el meme como arte Token No Fungible (NFT) a principios de este año, lo que le permitiría obtener una gran suma de dinero.

Después de 16 años, la joven estadounidense recuperó los derechos de la instantánea y ganó cerca de 475.000 dólares, 1.766 millones de pesos, debido a que decidió vender la imagen como NFT, agregó el impreso.

Few among us can say they're a famous meme, but even fewer grew up alongside their image as it became an internet sensation. We sat down with Zoe Roth, or Disaster Girl, to hear what it was like to grow up as a meme 15 years later.https://t.co/rrUTWVMGOD

— Know Your Meme (@knowyourmeme) December 18, 2020