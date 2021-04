Aunque señaló que su empleo era bastante gratificante, el joven manifestó en Lad Bible que tomó la decisión de renunciar debido a que el gobierno del Reino Unido solo le aumentó el sueldo en un punto porcentual, algo que consideró injusto.

Cowes, adicionalmente, puntualizó en el informativo que pasó momentos bastante complicados durante el 2020 puesto que trabajaba mucho y ganaba poco. Incluso, aseguró que tuvo que pedirle plata prestada a sus padres en más de una oportunidad.

Antes de renunciar, el trabajador de la salud de 23 años abrió su propia cuenta de OnlyFans para tener una entrada extra. No obstante, el joven descubrió que con los ingresos obtenidos en la plataforma podía tener una estabilidad económica, agregó el portal británico.

OnlyFans maneja un modelo de negocio en el que el creador del contenido recibe aproximadamente el 80 % de las ganancias, mientras que el popular sitio web obtiene el 20 % restante.

