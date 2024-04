Muchas personas alrededor del mundo sueñan con poder cumplirles los sueños a sus padres, quienes en su momento dieron todo para garantizar la mejor crianza posible.

Este fue el caso de un hombre mexicano, oriundo de Tehuacán, Puebla, quien se volvió viral en redes sociales por compartir fotografías junto a su madre en las playas de Cancún, lugar que se imaginaba conocer en algún momento.

Pero lo que llamó la atención de dicha historia fue que el ciudadano eligió a su madre por encima de su esposa, decisión que fue exaltada por diferentes internautas.

“Cuando era un niño, a veces llegaba mi madre y me decía ‘acompáñame’, yo respondía ‘¿a dónde?’ Y me decía a Cancún, pero me llevaba a la tienda. Ahora me tocó a mí y le dije ‘acompáñame’ y me pregunto ‘¿a dónde?, le dije que a la tienda y me la llevé a Cancún”, fue el mensaje que compartió el joven en sus redes, recogido por el portal mexicano El Mañana.