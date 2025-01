Un partido amistoso entre equipos juveniles en el estadio de Amazonas, Brasil, se convirtió en escenario de una tragedia que conmocionó a la comunidad deportiva. Un portero de 16 años perdió la vida tras detener un penal con su pecho, un momento que quedó grabado un video.

El joven, identificado como Edson Lopes, logró desviar un potente disparo desde el punto penal, pero poco después colapsó en el campo. Testigos relatan que el impacto fue directo en su pecho, lo que habría causado un grave trauma.

Aunque los compañeros y entrenadores intentaron auxiliarlo de inmediato, el traslado al hospital fue largo y complicado, tomando cerca de 11 horas.

Al llegar al centro médico, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Según los primeros reportes, se sospecha que el joven sufrió un trauma torácico severo, aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial.

