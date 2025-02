Janaína Prazeres, modelo brasileña de 35 años, ha causado polémica al revelar los requisitos para su pareja ideal. Según The Sun, la mujer fue elegida en 2024 como “la más bella del mundo” por una inteligencia artificial de la revista Playboy en Noruega. Ahora, afirma que solo saldría con un hombre que gane 20 millones de pesos colombianos al mes y pueda costear sus tratamientos estéticos.

¿Cuáles son las exigencias de Janaína Prazeres para tener pareja?

De acuerdo con The Sun, Prazeres no solo busca estabilidad económica, sino que además descarta a quienes aún viven con sus padres. “Un hombre que todavía vive con su madre probablemente no tendrá la autonomía necesaria para una relación seria”, comentó la modelo. Para ella, estos hombres son “niños” que evitan asumir responsabilidades.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el pago de una “cuota de belleza” mensual de 4.000 libras esterlinas, es decir, 20 millones de pesos colombianos. En declaraciones recogidas por Playboy, explicó: “La tarifa cubre mis procedimientos estéticos, el cuidado del cabello, el mantenimiento diario, el entrenador personal y otras inversiones en mi apariencia”.

Además, la modelo aseguró a The Sun que ha gastado tanto en estética para sus exparejas que ahora considera demandarlos. “He perdido mucho tiempo y dinero invirtiendo en relaciones que no funcionaron. Pasé años cuidándome, gastando en estética, ropa, gimnasio… y al final, me quedé con las manos vacías”, expresó.

En declaraciones recogidas por Playboy, Prazeres, que cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram, dijo que desconfía de los hombres que usan demasiado las aplicaciones de citas y que prefiere un novio con “barba, un toque moderno, pero sin exageraciones”.

