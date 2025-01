Un video se ha vuelto tendencia en las redes sociales y todo por una mujer que descubrió a su esposo en plena cita con la amante. La engañanada, sin pena, grabó el bochornoso momento y acusó a su pareja de infidelidad, cuando estaban en un restaurante.

(Lea también: Joven descubrió infidelidad de su papá con su tía y los expuso con fotos en redes sociales)

Mujer encontró a su esposo en cita con otra mujer y lo grabó

Desde que la mujer ingresó al establecimiento comercial se dirigió a la mesa donde estaba su marido y la amante de él; en ese momento, empezó a lanzarles varias preguntas.

“¿No que no andaban juntos? ¿No que no andabas con mi esposo?”, indagó la esposa. Mientras tanto, el esposo, que se dejó ver nervioso por el vergonzoso momento, intentó calmar a su pareja, pero ella, por el contrario, subió el tono de voz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Periodistas (@rt.mexico)

Acto seguido, la esposa dijo: “Fenando, estuviste en la casa más temprano. En Navidad estuvo conmigo, durmió conmigo ¿Te dijo que durmió conmigo?”.

(Vea también: Mujer armó bochornoso ‘show’ al pillar a su novio con amante: le agarró el carro a piedra)

Ante los señalamientos, la amante no se quedó callada y provocó a la esposa al decirle que si no le daba vergüenza la confrontación, a lo que ella respondió que no, “porque él es mi esposo”.

El incómodo momento no pasó desapercibido en redes sociales y los internautas dejaron cientos de reacciones entre las que se destacaron: “la que se lo quede, pierde”, “más humillada terminó la esposa”, “esas mujeres que salen con casados les va caer un karma que las va dejar sin aliento por por pecadoras”, entre otros.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.