Una usuaria de TikTok compartió la historia de una de sus seguidoras quien le confesó cómo se dio cuenta de que su padre estaba engañando a su mamá con su tía, la hermana de ella.

De acuerdo con el relato que expone Laurent Luciana, la joven le contó que el día de su fiesta de 15 años se dio cuenta de que algo no andaba bien entre su padre, de 42 años, y su tía, de 40.

La madre, recordó, se había retirado temprano de la celebración por un malestar que sentía, y en ese momento se dio cuenta de que su papá y la tía se sentaron a tomar juntos, y en un momento de la noche, pasaron de llamarse ‘cuñados’ a decirse por los nombres de pila.

La joven al ver la actitud de ambos tuvo un mal presentimiento y le comentó a su mamá al día siguiente de la fiesta lo que había presenciado comunicándole sus inquietudes, a lo que la mujer, de forma incrédula, le preguntó si ella sería capaz de intervenir en la relación de una de sus hermanas, a lo que negó esa posibilidad.

Pasados unos meses, y para la época de festividades decembrinas, la hija de esta pareja notó un extraño comportamiento en su papá, quien le dijo a su mamá que para la reunión del 31 de diciembre no invitara a su hermana porque supuestamente era ‘mala copa’.

Esa noche de Año Nuevo, el hombre no estuvo en la casa, lo que les pareció un comportamiento extraño a los demás miembros de la familia. Más tarde, en Facebook, uno de los hijos de la tía que ya fue mencionada publicó algunas fotos celebrando, y en una de ellas, la joven notó el zapato de su padre en una esquina.

“Le mostré a mi mamá, y ella que no, que no, que yo estaba mal. Habló con mi papá y le dijo que no, que cómo se le ocurría”, comentó en el video.