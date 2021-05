En el primer video subido a esa plataforma, y que luego fue borrado, se veía al presidente de la República, Iván Duque, bajando del avión presidencial en Cali.

La elección musical para acompañar el video fue ‘Viva la vida’ de la banda británica Coldplay, una canción que narra cómicamente la caída de Luis XVI en la Francia del siglo XVIII.

De inmediato, miles de usuarios de TikTok saltaron para burlarse de la ambigüedad de querer promover una imagen fuerte para Duque mientras se usa una canción cuya letra habla de un líder en decadencia.

“Solo una marioneta con una cuerda solitaria, oh ¿quién podría querer ser rey?”, se expresa en el verso que antecede al coro de la canción publicada en el álbum ‘Viva la vida or Death and all his friends’, que, coincidencialmente, trajo a los británicos a Colombia en su primera gira por el país (2010).