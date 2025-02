La ciudad de Cali fue escenario de un incidente que ha sido altamente criticado en redes, luego de que un creador de contenido estuviera a punto de ser agredido por un grupo de habitantes a los que quiso hacer quedar en ridículo.

Todo ocurrió cuando el joven, conocido en plataformas digitales como ‘Quédicenico’, llegó al sector conocido como Bronx y llamó a un habitante de calle para hacerle lo que para él era una “broma”.

Aprovechando su vulnerabilidad, el ‘influenciador’ le ofreció “algo para tomarse una gaseosa”. Sin embargo, lo que parecía ser un acto de solidaridad terminó siendo una burla: le entregó un pitillo.

El habitante de calle, que se imaginaba que le iba a dar algo de dinero, reaccionó inmediatamente y sacó unas tijeras de su bolsillo. Incluso, llamó a otros dos hombres en su misma condición para que lo respaldaran.

Al sentirse burlados, los habitantes de calle acorralaron al joven para presionarlo a que les diera algo de dinero, pero este les pidió calma, ya que solo estaba grabando un video para sus redes sociales.

“Esperen, esperen, relájense que es un video […]. No me cojan, relájense. No me revisen, esperen… Si quieren yo me voy. No me estén cogiendo, cójanla suave”, se le escucha decir al joven, suplicando para que no le hicieran daño.