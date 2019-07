A simple vista, parece como si la foto estuviera a color; sin embargo, no es así: ¡está a blanco y negro! La confusión radica en la cuadrícula con tonos amarillos, verdes, azules y rojos que está sobre la imagen. Con respecto a este punto, Lionel explicó lo siguiente:

La foto, que ya tiene más de 17.000 retuits, “fue tomada originalmente por el fotógrafo Chuwa Francis” y luego fue editada por un internauta, indicó Daily Mail. A continuación puedes ver la imagen:

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.

What you “see” is what your 🧠 predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw

— Lionel Page (@page_eco) July 27, 2019