Las redes sociales se prestan para que algunos usuarios se desahoguen y compartan historias de su vida, quizás no muy comunes.

Es el caso del usuario de Twitter Miguel González (@PadreMiguel23), quien se hizo viral en esta plataforma al contar lo que le pasó con un regalo de cumpleaños que le quiso dar a una compañera de oficina, según él, para subirle el ánimo.

No obstante, el detalle –un ramo de rosas y una caja de fresas con chocolates– no le gustó a la mujer, quien le habría respondido con “sinceridad” que ninguna de las dos cosas eran de su gusto, argumentado que “siempre expresa sus inconformidades”.

“Uno dizque a subirle el ánimo a la compañera que está ‘triste y deprimida’ y ella exclama en medio de su ‘sinceridad’ que no le gustan y no le agradan. Espero siga disfrutando su cumpleaños”, escribió el hombre junto a la foto del regalo.

El trino de González se hizo viral hasta tal punto que el usuario empezó a recibir mensajes de internautas que se solidarizaron con él, así como de otros que lo criticaron por su acción.

De hecho, ante los comentarios negativos, el hombre aseguró que no le gustan las mujeres, explicando así que su intención con el obsequio solo era alegrarle el día a su compañera.

“Para los que me conocen, saben que siempre soy así. Lastimosamente, me gusta ser especial con mi entorno y con todo el que me rodea”, precisó.