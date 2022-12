El video de una boda de dos hombres se viralizó en redes sociales por la rara forma en la que uno de los novios decidió ‘caminar’ hacia el altar.

Resulta que el hombre llegó al lugar de su casamiento metido en un ataúd negro, mismo que fue transportado por sus damas de honor, algunos amigos y familiares hasta donde se llevaría a cabo la unión de la pareja.

Las imágenes del peculiar momento fueron compartidas por uno de los invitados a través de su cuanta en TikTok con el siguiente texto: “Dime que eres dramático sin decirme que eres dramático”.

El clip ya cuenta con casi 9 millones de reproducciones y cientos de comentarios y críticas a favor y en contra de la extraña idea.

“Lo siento, pero si mi novio hace esto, no me caso”, “me da vergüenza ajena”, “para una boda gótica esta sería una gran idea”, “no sé por qué, pero me encantó”, son algunas de las tantas reacciones.

Poco después de la tan comentada boda, el protagonista de este hecho decidió explicar por qué lo hizo.

En compañía de su esposo, el joven publicó un video hablando acerca del tema. “La razón detrás de todo esto era hacer ‘descansar en paz’ a mi antiguo yo, porque en el pasado no fui una buena persona”, aseguró.

Además, reveló lo que hizo mientras estaba dentro del féretro: “Sacaba fotos, me tomaba ‘selfies’ y también me mantenía relajado”.

Por otro lado, afirmó que su marido no sabía nada sobre su idea de llegar a la boda de esa manera. “Él no estaba muy contento acerca de ello”, reconoció. Sin embargo, aclaró que al final se casaron.