Un rebaño de ovejas ha sido captado caminando en círculo durante diez días sin parar. Ellas están sanas y la razón del extraño comportamiento sigue siendo un misterio por resolver.

Las ovejas se pasean continuamente en el sentido de las agujas del reloj dentro de su corral en el norte de China, en las imágenes tomadas a principios de noviembre.

El desconcertante espectáculo ha dejado a la gente sorprendida y confundida al tratar de dar sentido al comportamiento en las imágenes virales.

Expertos de la compañía veterinaria británica #MolecareFarmVets señalan que no se sabe con exactitud cuál es la causa de tal comportamiento, pero no descartan que se trate de los efectos de la listeriosis, una enfermedad bacteriana.

La dueña del rebaño dejó claro que empezaron unas cuántas ovejas y después siguieron las otras. El comportamiento gregario se vio manifiesto acá.

Hoy el vídeo es viral y ya salen a la luz explicaciones desde el ámbito de la teoría de la conspiración, no obstante la ciencia, siempre prudente, no se manifestado al respecto.

La peregrinación circular empezó el 4 de noviembre y se detuvo hace un par de días. El vídeo muestra que hay una cierta cantidad de miembros de este rebaño no entra en el círculo sino que lo observa desde afuera. Hay que esperar las respuestas desde el campo de los investigadores.

Algunas mentes creativas han llamado al fenómeno ‘la extraña danza de las ovejas’.

A continuación, las imágenes que se conocieron del particular hecho:

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022