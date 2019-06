En declaraciones al medio Mashable, Panda afirmó que estaba usando el equipo cuando de repente explotó.

“Literalmente, fue como si explotara una granada de humo. De repente, el humo empezó a salir de ambos lados del computador”, indicó el cantante al mismo medio.

Agregó que experimentó dificultades para respirar y dolor de cabeza después de la exposición.

“Nadie resultó herido, afortunadamente, pero hubo daños en mi casa. La situación podría haber sido mucho peor, imagínense si hubiera estado en un avión”, comentó Panda.

De acuerdo con el músico, el hombre se dirigió a una tienda Apple Store y allí le dijeron que el portátil tenía que estar en una caja fuerte a prueba de fuego durante 24 horas.

Finalmente, la empresa Apple le reemplazó su portátil por uno nuevo.

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse – good thing I wasn’t on a plane.

Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b

— White Panda (@whitepanda) May 29, 2019