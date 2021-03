En diálogo con el canal 7 News, De Rose contó que el desafortunado suceso con un iPhone X ocurrió en el año 2019 cuando estaba trabajando en su oficina.

El australiano, según dijo al mismo medio, sintió un fuerte dolor en su pierna derecha segundos después de escuchar un sonido “burbujeante” que provenía de uno de sus bolsillos.

Lo que motivó a Robert De Rose a emprender acciones legales contra Apple es que la reconocida compañía no le respondió cuando él escribió para informar sobre este incidente.

A Melbourne father-of-two is taking on tech giant Apple after suffering second-degree burns when his iPhone exploded in his pocket. #7NEWS https://t.co/G2EicyjbsC

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) March 3, 2021