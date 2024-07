Uno de los sueños de muchas personas en el mundo es conocer en algún momento Disneyland, parque temático construido por The Walt Disney Company situado en California, Estados Unidos.

(Vea también: ¿Por qué los aviones no sobrevuelan Disneyland? Hay razones de altura que sorprenden)

Pero lo que muy pocos saben es que hubo una pareja de esposos que estuvo allí durante 15 años sin que nadie se percatara de ello. Se trata de Owen y Dolly Pope, quienes protagonizaron una de las historias más fascinantes del parque.

Y es que esta pareja logró vivir dentro del parque sin que ningún visitante se percatara de su presencia. Allí trabajaron gran parte de su vida y ayudaron al parque a salir de una de sus mayores crisis, según mencionó La Vanguardia.

Todo se remonta a 1955, cuando Owen y Dolly Pope llegaron al parque. Allí estuvieron hasta 1971.

Ambos conformaron un matrimonio apasionado por los caballos. Se casaron en 1941 y trabajaron en espectáculos ecuestres por toda California, enamorando al público con su talento.

Esto les abrió las puertas en Disney, luego de que, en 1950, Harper Goff, uno de los artistas principales de la empresa, los recomendara para exponer su espectáculo en Disneyland, explicó el medio mencionado.

La administración del parque quedó fascinada, al punto de que en 1955 les abrieron sus puertas definitivamente para que mudaran a una casa ubicada en Frontierland, una de las áreas temáticas del parque, agregó el portal.

Acá, una foto de la que fue la casa de la pareja durante 15 años:

House lived in by Owen and Dollie Pope (Pony Farm) while they worked at Disneyland. Last original Disneyland site house left on the property. Pictured here at Circle D in 2002. pic.twitter.com/LI46jbDxUg

— Jason Schultz (@ArchivistJason) September 18, 2023