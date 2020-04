“Si te preguntabas cómo se ve a una gran gaviota de espalda negra tragándose a un conejo“, se lee en el post de la publicación de la Isla Skomer, donde el video cuenta con más de 162.000 reproducciones y 2.4000 ‘me gusta’.

El impactante video muestra a la ave cazadora metiendo su pico en la madriguera del conejo, al cual se traga, con un poco de dificultad por el tamaño de la presa, en unos 30 segundos.

“Los conejos son una parte importante de su dieta (gaviotas) cuando ninguna o muy pocas aves marinas pequeñas o sus polluelos están disponibles”, explica el tuit de la isla.

Fue tanta la revolución por este video, que también decidieron publicarlo en YouTube, donde tiene más de 13.000 reproducciones.

“Aparentemente, algunos de ustedes disfrutaron viendo el conejito de Pascua siendo tragado por una gran gaviota de lomo negro… Entonces, para sus amigos y cercanos que no usan Twitter,, lo publicamos en YouTube … ¡Disfrútenlo!”, anunció la isla.

If you ever wondered what Great Black-backed Gulls swallowing Rabbits look like.

Rabbits are an important part of their diet when none or very few small seabirds or seabird chicks are available.@WTSWW #VirtualSkomer pic.twitter.com/3kU23Q8fTD

— Skomer Island (@skomer_island) April 9, 2020