Los ciudadanos se quejaron de la similitud de las sirenas, reconocible por la película en la que durante un período de 12 horas se permiten todo tipo de crímenes, informó el medio NME.

Además, la policía de Crowley le había dicho a los residentes que la sirena de toque de queda sería diferente a las sirenas normales. Sin embargo, el jefe de policía, Jimmy Broussard, explicó que no estaba familiarizado con la asociación con “The Purge”, y que el efecto de sonido cambiará.

Algunos usuarios publicaron videos en las redes sociales del escalofriante momento:

Police in Crowley, Louisiana used purge sirens earlier this week to alarm citizens of their 9pm curfew pic.twitter.com/6fAn3ov46i

