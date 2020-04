WhatsApp hizo el anuncio por medio de su cuenta oficial de Twitter. Ahora, solo con presionar los nuevos símbolos agregados en la parte superior de los grupos iniciarán las llamadas o videollamadas.

“Hemos facilitado más que nunca iniciar una llamada grupal desde WhatsApp para grupos de 4 personas o menos. Desde su chat grupal, toque el ícono de video o llamada de voz para iniciar directamente una llamada con todos en el chat”, indicó la compañía en su publicación.

We've made it easier than ever to start a group call from WhatsApp for groups of 4 or less. From your group chat tap the video or voice call icon to directly start a call with everyone in the chat! 🙌

