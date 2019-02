Shea Belew Brennaman, dueña del canino, comentó al portal The Dodo que los animales se conocieron hace 2 años y medio, y que solían jugar y tomar el sol todos los días.

Agregó que la gata llamada Baby Gray dura 20 minutos, o hasta más, en el patio trasero de su casa buscando a Gracie (la perra fallecida).

“Primero se acerca a la puerta y busca a Gracie. No sé cuánto tiempo espera, a veces espera unos 20 minutos y luego camina hacia el Porche donde se sienta un poco, antes de acostarse y tomar el sol”, afirmó Brennaman al medio estadounidense.

A lo anterior, agregó: “Me rompe el corazón ver que Baby Grey todavía está buscando a Gracie”.

Según el portal, en octubre de 2017 le diagnosticaron a la perra una forma agresiva de cáncer y murió al cabo de un mes.

“Mi mascota tenía una personalidad dulce. Era amiga de todos y muy maternal”, añadió Brennaman al mismo medio.

