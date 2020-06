Hoti, que tiene su residencia en Greenacres, en el estado de Florida, emprendió un viaje de más de 10 horas en auto y posteriormente se ganó la increíble cifra de 100.000 dólares, es decir unos 377 millones de pesos colombianos, según publica el portal Reporter.

Antes de llegar a la casa de su hermana, el hombre se detuvo en una tienda y comprar algunos alimentos para hacer un asado. Cuando iba a pagar, vio una lotería estilo raspe y gane y aunque dudó en comprarla, lo hizo, indica el mismo medio.

“Dudé en comprar el boleto de 30 (dólares)… Me estaba preparando para irme, pero, no lo sé, por alguna razón pensé: ‘¿Sabes qué? Estoy aquí de vacaciones. Me lo llevo’”, dijo el feliz ganador al portal estadounidense.