De acuerdo con la cadena NBC, el cocodrilo apareció en plena tormenta del huracán Eta en el campo del Valencia Golf & Country Club, ubicado en la ciudad de Naples (Florida).

En las fotos y en el video viral se ve al gigante animal, que parece un dinosaurio según los internautas, paseando entre los hoyos de golf y dirigiéndose a un lago del club.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

— Matt Devitt (@MattDevittWINK) November 12, 2020