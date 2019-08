El menor lo hizo para darle ánimo a su compañerito, al que minutos antes había visto llorando en una esquina. Para ese momento, Christian no sabía que Connor era autista y que para él era abrumador todo lo que pasaba a su alrededor, informó el portal KAKE, afiliado de ABC News.

Courtney Moore, la mamá de Christian, le tomó 2 fotos a su hijo acompañando a Connor y las publicó en Facebook, donde tienen miles de ‘me gusta’.

“Estoy muy orgullosa de mi hijo”, escribió Courtney en esa red social, y luego manifestó que para ella era “un honor criar a un niño tan amoroso y compasivo”.

Luego de que esas imágenes se viralizaran, la mamá de Connor le escribió a Courtney y le agradeció por la calidez de su hijo:

“¡Dile a tu hijo que muchas gracias! Ese pequeño niño al que él ayudó es mi hijo y es autista. Todos los días me preocupa que le hagan ‘bullying’ por ser diferente, y tu hijo en definitiva confortó mi corazón. Si hubiera más niños como él, no me preocuparían esas cosas”.