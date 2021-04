De acuerdo con la cadena CBC, Amos representa al partido Pontiac en el oeste de la ciudad de Quebec y el hecho viral ocurrió en la tarde de este miércoles 14 de abril.

Aunque no se ha difundido el video de la situación, sí se viralizó en varias redes sociales la foto en la que el político canadiense está de pie y completamente desnudo frente a la cámara de su computador, aunque en el momento que fue capturada la imagen, no se ven sus partes íntimas porque las tapaba su mano derecha, en la que tenía agarrado, aparentemente, un celular.

El hecho no pasó inadvertido en la reunión virtual de la Cámara de los Comunes y el diputado Claude DeBellefeuille, del partido Bloc Québécois, habló del tema y pidió respeto por su trabajo.

“Señor presidente, como usted sabe, desde el inicio de la pandemia hemos tratado de enfatizar la importancia de respetar el decoro y el código de vestimenta aquí en la Cámara. Creo que hoy hemos establecido un nuevo récord. Hemos visto a un miembro durante el período de preguntas vestido incorrectamente. Es decir, sin ropa. Así que quizás recuerde a los miembros, especialmente a los miembros masculinos, que los trajes y corbatas son apropiados, pero también una camisa, calzoncillos y pantalones”, dijo DeBellefeuille en francés, citado por CBC.

El presidente de la Cámara, Anthony Rota, respondió que, si bien él mismo no pudo verlo, los técnicos de la Cámara sí vieron “algo”, por lo que aceptó la recomendación de su colega y pidió a todos los parlamentarios a que estén atentos cuando estén cerca de una cámara y un micrófono.

CBC recuerda que el Parlamento de Canadá está trabajando de manera híbrida, es decir presencial y virtual, desde mayo del año pasado cuando comenzó la pandemia del COVID-19. “La mayoría de los parlamentarios han estado participando en los procedimientos virtualmente a través de Zoom desde entonces, y solo un pequeño número ha asistido en persona”.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

