En una publicación en Twitter, las autoridades informaron que no solo arrestaron al hombre por manejar “increíblemente borracho” y con solo 3 llantas, sino también porque en el pasado provocó un choque mientras se movilizaba con una licencia vencida.

De acuerdo con la policía, en aquella ocasión fue requerido en 2 ocasiones por una corte, pero él no se presentó.

LadBIBLE señaló que, a raíz de lo ocurrido, las autoridades británicas les recordaron a los ciudadanos no conducir después de ingerir alcohol, pues el cuerpo puede tardar varias horas en procesarlo.

“Un hígado promedio puede procesar aproximadamente una unidad de alcohol por hora, comenzando una hora después de haber dejado de beber. Esto significa que si alguien bebe 12 unidades, en aproximadamente 13 horas podría estar completamente sobrio”, aseguró la policía, según el portal inglés.

A continuación puedes ver una foto del carro sin una llanta que conducía el borracho:

Specials from #Rotherham found this Peugeot tonight and arrested its driver for an expired license, no insurance, leaving an RTC, not showing up to court (x2) and last but by no means least, for driving whilst so incredibly drunk he failed to realise he was missing a tyre 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/kF8yo7mfvs

— SYP Specials (@SYP_Specials) December 14, 2019