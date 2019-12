View this post on Instagram

¡Un cartel épico con más de 50 artistas en vivo! 🎤🎶 Alrededor del cual nos reuniremos los amantes de la música y la cultura one love. 💚💛❤ Será el mejor fin de semana festivo del 2020: 21 y 22 de marzo, en Ricaurte, Cundinamarca. 🌴⛺☀👙 . 🎟 ¡Compra o abona tu combo con precio especial hasta el 24 de diciembre! 👉🏽 Summer + Jamming = $310.000 🤗 Reserva tus entradas con un monto mínimo de $50.000 y en un mes das el excedente. . 💸 MÉTODOS DE PAGO ➡ Efectivo o tarjeta débito o crédito en Casa Babylon – Calle 49 # 7-27 (Chapinero – Bogotá) Horarios de atención: Lunes a Sábado de 10 am a 8 pm. Domingos desde 10 am hasta las 2 pm. ➡Efectivo a través de todos los puntos de Efecty a nivel nacional y te enviamos la boleta hasta tu casa. ➡Efectivo o transferencia a través de los bancos Davivienda a nivel nacional y te enviamos la boleta hasta tu casa. ➡Tarjeta débito o crédito a través de la pasarela de pagos PayU de nuestra página web: www.jammingfestival.com.co/boleteria . 📲 +57 317 4948941