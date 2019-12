View this post on Instagram

Aquí estamos cantando Noche de paz Jorge Alfredo Vargas…en la campaña de navidad de RCN, hace mil años.. éramos muy jovencitos y muy felices en esa casa. Yo tengo allá muchos recuerdos de felicidad. Hoy se me escurrieron la lagrimas al ver este video…. tantos años… Gracias a Dios he vividos estos momentos. Hay lugares que se quedan en el alma siempre, siempre…