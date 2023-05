En el mundo, hay varias condiciones genéticas que le causan problemas a muchas personas, ya que son desconocidas y, en la mayoría de los casos, difíciles de tratar.

Ese es el caso que vive Faizy Jamal, un joven de Estados Unidos que nació con una de estas condiciones que le han causado situaciones poco normales entre los seres humanos.

Según publicó el diario The Mirror, el hombre de 26 años fue diagnosticado con el síndrome de Waardenburg, con vitiligio y con la enfermedad de Hirschsprung, condiciones que en la mayoría de casos son genéticas y causan problemas durante toda la vida.

El joven explicó en sus redes sociales que a parte de la condición estética que es evidente, sufre más problemas como sordera, pigmentación en varias zonas de su cuerpo y hasta parálisis en la parte baja de su intestino, por lo que no se pudo alimentar con normalidad durante varios años.

“Me preguntaron y me siguen preguntando si tengo 80 años por mis manchas blancas en el pelo, cejas y pestañas, pero no, tengo 26. Esa condición me ha hecho sufrir de matoneo e incluso me han llegado a llamar cara quemada”, aseguró en una entrevista con el portal británico.

Además, el joven agregó en la entrevista que también sufre de artritis, por lo que tiene dolor de espalda y, cuando ningún medicamento le hace, su madre tiene que moverlo con ayuda de silla de ruedas.

Pese a todas estas circunstancias, el joven decidió grabar videos en sus redes sociales en los que cuenta cómo es vivir con esa condición y le enseña a más personas que no hay impedimentos para cumplir los sueños. De hecho, en TikTok ya cuenta con 55.000 seguidores y más de 1 millón de ‘me gusta’ en sus videos.

“Desde que era joven me ponía a reflexionar sobre mi propósito en la vida y me preguntaba por qué era el único en mi familia con esta condición. Sin embargo, mientras iba creciendo me di cuenta de que mi propósito es el de inspirar a otros al compartir mis luchas y cómo las superé”, dijo en uno de sus videos.

En otro, como el de a continuación, le pide explicaciones a su mamá de por qué es el único integrante de la familia que no escucha:

Qué es el síndrome de Waardenburg

Según la página de medicina Medline Plus, esta es una condición genética que se “hereda como un rasgo autosómico dominante”. Es decir, que solo uno de los padres de familia tiene que transmitir el gen defectuoso para afectar al hijo.

Los síntomas más comunes son:

Mechón blanco.

Albinismo parcial.

Ojos azules.

Dificultad para enderezar las extremidades.

Sordera progresiva.

Aunque no hay un remedio o tratamiento como tal para darle solución a esta condición, la página web explicó que normalmente se hacen tratamientos para cada síntoma según se requiera y así, pese a que por momentos va a ser difícil, se debería llevar una vida con total normalidad.