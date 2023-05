Una mujer se hizo viral en Estados Unidos después de que compartiera videos en su cuenta de TikTok explicando los beneficios que tiene en estos momentos al tener 11 hijos de padres diferentes, por lo que espera que lleguen a ser 30.

La estadounidense originaria de Memphis se hace llamar Phi en la red social, en donde ha alcanzado más de 1.000 seguidores en su cuenta desde que empezó a compartir los polémicos videos, en donde ha revelado que en este momento son ocho los hombres con los que ha tenido hijos.

“Si tienes un padre y quitas uno, tienes cero. Pero si tienes ocho y quitas tres, todavía quedan cinco. Si solo tuvieran un padre y él, por casualidad, se fuera o muriera, mis hijos no tendrían papá, pero si tengo ocho y tres se van o mueren, mis hijos aún tienen cinco”, buscó convencer a sus seguidores.

Comentarios como este han generado entre los internautas, todo tipo de reacciones. Hay quienes consideran que es una persona irresponsable, otros creen que se trata de una broma. Pero ella asegura que es cierto, tiene once hijos, y no le importa lo que opinen de ella, pese a que en su cuenta de TikTok como de Instagram no revela rastro alguno de que pueda ser madre de todos esos menores.

Algunos se atrevieron a decirle a la mujer que el verdadero motivo para estar interesada en tener todos esos hijos se debe a quiere vivir solamente de los subsidios del gobierno, cosa que ella niega, ya que, al parecer, solo recibiría $ 10 dólares por cada uno de ellos mensualmente, al rededor de $ 50.000 pesos colombianos.

Otros le han hablado de los problemas que podría generar en sus hijos, si no cuentan con una figura paterna estable. Pero nada de eso le preocupa, dijo que lo único que querían era hacer ver sus acciones como si fueran un “crimen”, y que hará lo posible por cumplir con su cometido.