La promoción 2023 de la Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué se ha ganado la admiración y se ha llevado aplausos de usuarios de redes sociales por representar la cultura zenú en los momentos más importantes de su vida.

En una muestra de pertenencia y respeto por los símbolos que sus ancestros les dejaron como legado, los estudiantes de once grado de ese colegio recibieron su diploma de bachiller con un traje elegante adornado con el tradicional sombrero vueltiao, un elemento insignia que ha sido portado por grandes personajes de Colombia y el mundo, como Gabriel García Márquez, Bill Clinton y Roger Federer.

Más de 100 graduandos se mostraron alegres y orgullosos en la ceremonia con su sombrero puesto, el cual se elabora manualmente de la hoja de la cañaflecha, mediante el trenzado de su fibra, una obra de arte que es reconocida a nivel mundial como parte de la cultura colombiana.

Acá, las imágenes que son virales:

Por su idea, que fue replicada de otras promociones estudiantiles, los alumnos de ese colegio cordobés han recibido miles de comentarios positivos de aquellos que apreciaron su sentido de pertenencia e identidad.

“Lo único que no me gusta es que no se me ocurrió primero”, “bravísimo, nada más real y auténtico”, “excelente, ojalá cada costeño se sintiera así de orgulloso del sombrero vueltiao”, “en mi opinión, de ahora en adelante todos los birretes deberían ser elaborados en este material. Sería muy novedoso para toda la Costa y un buen negocio para la población”, comentaron vario seguidores.