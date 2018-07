En la imagen que encontraron debajo de las baldosas del cuarto de lavabo aparecen los antiguos propietarios de la casa con un aviso muy particular:

“¡Hola, somos los Shinseki! Remodelamos este baño en el verano de 1995. Si estás leyendo esto, significa que lo estás cambiando de nuevo. ¿Qué tiene de malo la forma en que lo hicimos?”.

No se puede precisar si esta pregunta la hicieron para evaluar la calidad de los materiales con los que reconstruyeron el baño y el trabajo de sus contratistas o si en realidad pensaban que su gusto iba a perdurar más de 2 décadas y nadie iba a querer cambiarlo.

BuzzFeed compartió la respuesta que dio Alex a los Shinseki:

“Su baño y casa son increíbles. Nos han dado muchos momentos bellos y no podemos esperar criar a nuestra hija aquí. Qué pena cambiar el baño, pero la ducha es muy pequeña y no quepo. Gracias por la grandiosa sorpresa”.

Y no bastó con esto, los antiguos dueños incluyeron el retrato de su conejo Cassie y al lado un mensaje en donde “contaba” que estaba entrenado para entrar al baño, indica el portal digital. Por otro lado, Alex confirmó que junto a Jess dejaron una actualización en la pared de su baño.

La historia fue publicada en el Twitter de los Monney e inmediatamente empezaron a crecer los likes y retuits. No se sabe porqué borraron las publicaciones de sus cuentas pero muchos internautas están compartiendo esta historia.

A partir de este suceso muchas personas quisieron compartir las cosas extrañas que encontraron detrás de las paredes de sus respectivas viviendas. Abajo puede encontrar las más particulares.

Saw your tweet earlier today and just now went onto Instagram and I saw it again 😂 pic.twitter.com/CAqH98hmu6 — Atlas (@AtlasTheViking) July 4, 2018

Cuando @Jess_Monney y @alexmonney derribaron una pared de un baño para remodelarlo se encontraron un mensaje de los dueños anteriores de su hoy casa donde decían en que en 1995 ellos lo remodelaron y cuestionaban que qué tenía de malo como para hacerlo de nuevo. #SanFranciso | pic.twitter.com/nmjkoca6oj — Carlos Quiñones (@sabio28) July 5, 2018

I think the funniest thing about all this is that our internet has been down at the house all day. — Alex Monney (@alexmonney) July 4, 2018

Replaced a wall oven in my old house and found this Nehi bottle. The house was built in the late 1950's…. pic.twitter.com/nYuNqUNlRi — Darb (@gregorydarby) July 4, 2018

My wife and I bought our first home last summer. Had to cut a hole in the bathroom wall to install a vent. Here’s what we found behind behind that wall 😳 pic.twitter.com/AU2Y4OhKEB — TJ Harris (@TJPOWERuloveit) July 3, 2018