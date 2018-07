No se sabe exactamente cómo empezó la pelea pero en el video, que fue compartido por el portal informativo Metro, se puede ver cómo algunos hombres y mujeres que se encuentran en el centro del lugar reciben golpes con vasos, mientras que otros intentan apaciguar la situación.

Un guardia del establecimiento entra a calmar a los enfurecidos fanáticos, en especial a uno que está encima de una mesa sin camiseta, pero no consigue ningún resultado. A varios asistentes del bar parece no importarles la situación y alientan a los otros a seguir con la gresca.

Según indica el medio británico, la policía llegó a las 8:30 p.m., hora local, pero no hubo personas arrestadas, ni multas asignadas.

