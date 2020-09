En esa publicación, la embajada del Reino Unido usó populares memes —como el de la mujer que le grita a un gato y el del afrodescendiente pensante— para promocionar las becas Chevening, que sirven para estudiar una maestría.

Con divertidos textos, acordes a los memes, el consulado contó cómo es el proceso de selección y a qué tienen derecho las personas que resulten beneficiadas con esas becas.

Al final, remató con un meme del Capitán América que tenía el siguiente texto:

Cientos de internautas comentaron la publicación para felicitar al ‘community manager’ de la embajada y varios de ellos, siguiendo la línea del consulado, lo hicieron con memes.

A continuación, el ‘hilo’ completo:

“¿Puedo anotarme si no hablo inglés pero manejo muy bien el francés?” pic.twitter.com/xCGgkYZsBh

“Ya sé que debería mandar mis antecedentes académicos y pasar una entrevista, pero me vi completa la serie The Crown y una vez me crucé con el Embajador en un cóctel. ¿No puedo acceder directamente a una vacante?” pic.twitter.com/se2zydEYsM

— Embajada Británica (@UKinArgentina) September 9, 2020