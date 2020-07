Cada uno de los perros se hizo famoso por separado. El primer can (el grande y fuerte) se apoda ‘Swole Doge’, es hembra y es de raza shiba inu (igual que el otro animal), informa RT en Español.

De acuerdo con este portal, la perra se llama Kabosu y se convirtió en meme en julio de 2019; desde ese momento tiene su propia cuenta de Instagram.

Entre tanto, al perro debilucho se le conoce como Cheems y se hizo popular en 2017 gracias a su amor por las hamburguesas con queso, señala Unilad. También tiene su propio Instagram, donde cuenta con más de 174.000 seguidores.

Según ambos medios, los dos perros aparecieron juntos por primera vez en un meme que se publicó en una página de Facebook llamada Doges Artesanales. “Mi jefe a los 16 / yo de 23”, dice la imagen, que puede ver a continuación:

No obstante —indican los portales—, el meme se hizo viral a mediados de mayo de este año gracias a un usuario que comparaba a su padre a los 17 años (el perro fortachón) con él mismo a esa edad (claramente, el débil).

