TikTok se ha convertido en la red social favorita no solo para contar historias, probar productos o generarles ventas a las marcas, sino también para aprender contenido de valor. Este último es precisamente el enfoque que le ha dado Luis Carlos Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a su perfil en la plataforma.

Con más de 100 mil seguidores, el funcionario público les explica a los usuarios de Internet cómo llevar a cabo ciertas diligencias y evitar así tener cualquier tipo de inconveniente con la Dian; sin embargo, su particular sentido del humor y los interrogantes que recibe han generado mucho de qué hablar en las plataformas digitales.

¿Y las cirugías plásticas?

Recientemente, un internauta aprovechó que Reyes responde a los comentarios más destacados; por lo que le hizo la siguiente pregunta: “Si tengo dos cirugías plásticas, ¿puedo declarar como persona natural?”.

Luis Carlos, con la seriedad que lo caracteriza, pero al mismo tiempo con un poco de jovialidad, contestó: “Alexandra, por supuesto que sí puedes hacerlo. Ahora, si eres abogada, puede que te toque declarar como persona jurídica”.

#Video #Viral ♬ sonido original – viveelmeta.com @viveelmeta 🎥 Director de la DIAN explica cómo declarársele a una amiga🙈 De manera jocosa, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, le respondió a un usuario de Tik Tok que quiso ‘tomarle del pelo’. El cibernauta le preguntó cómo se le declaraba a su amiga y, ‘ni corto ni perezoso’, Reyes le respondió: “es el mismo principio que con la DIAN, lo mejor para todos es que sea sincero a la primera”. El video ha causado tal impacto, que tiene más de 20 mil reacciones y supera los mil comentarios en esa red social. #DIAN

Cabe aclarar que este apunte lo hizo a manera de chiste y jugando con las palabras, pues las personas jurídicas son las entidades tanto públicas como privadas.

Uno de los clips más llamativos de su perfil es en donde aparece reaccionando a la publicación de un ‘influenciador’ que se estaba quejando de la facturación electrónica, asegurando que era un proceso muy engorroso que debía realizar para tener claro sus gastos.

Sin importar la descarga de furia del joven, los chistes y las groserías, Luis Carlos se mostró muy divertido con la situación y hasta les recordó a los contribuyentes a dónde pueden remitirse para hacer las respectivas denuncias.

¿El director de la Dian ama a sus admiradores?

Reyes fue cuestionado en una oportunidad acerca de una declaración de renta; no obstante, lo que se robó las miradas fue el hecho de que al final le expresaron el gran afecto que le tiene. Como no respondió a esta última parte del mensaje, sus fanáticos no dudaron en preguntarle insistentemente si sentía algo por ellos como comunidad.

“Dr. el contribuyente le dijo ‘lo quiero mucho’ y usted no le contestó”, “señor de la Dian, ¿evadiendo cariño?”, “¿no nos aprecia señor de la Dian?”, “déjeme decirle que usted es todo un ‘crack’”, son algunos de los mensajes que se destacan.

