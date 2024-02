Mediante una serie de fotografías, el ‘influencer’ que saltó a la fama por andar junto a una muñeca de trapo por las calles de Bogotá les presentó a sus cientos de seguidores a su hijo de trapo, a quien decidió llamar Daniel.

(Vea también: ‘Youtuber’ mostró cómo estafan a turistas en Cartagena; le cobraron $ 10.000 por preguntar)

A través de las redes sociales, Cristian Montenegro se mostró orgulloso con el crecimiento de su hijo, quien ya va al colegio y físicamente es muy parecido a él.

“Se cumplió mi deseo, mi hijo Daniel A. Montenegro es 100 % ADN mío”, escribió el creador de contenido.

Para muchos usuarios, el joven de trapo se parece mucho a Cristian Montenegro, en un hecho que no deja de sorprender, teniendo en cuenta que cada vez son más los muñecos que fabrica para aumentar su ‘familia’.

Lee También

Cabe recordar que hace unos meses Montenegro estuvo en RCN y allí lo enfrentaron con su exnovia Karen Rodríguez, quien comentó cómo fue el cambio que tuvo Cristian después de 2020 cuando empezó a hacer muñecos de trapo.

“Nos conocimos en una capacitación de trabajo, salí con él un año. En 2021 o 2022 fui a la casa de él y sorpresa, vi un muñeco, me asusté, me puse nerviosa, le dije que eso no era correcto, no era de una persona normal”, dijo en aquel entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Montenegro (@cristianmontenegro2024)

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.